CAN 2023: sans préparation, les Panthères griffent les Léopards à domicile !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un duel de félins qui a finalement tourné en faveur des Panthères du Gabon arrivés in extremis en terre congolaise ce samedi 4 juin 2022. Une courte mais précieuse victoire sur le score de 1 but à zero pour les hommes de Patrice Neveu qui ont su se montrer à la hauteur en dépit d’une préparation bâclée rythmée de couacs.

0-1 c’est le score final dans ce match très attendu qui aurait pu ne pas avoir avoir lieu. Et pour cause, les problèmes techniques rencontrés par la délégation gabonaise ont bien failli contraindre les panthères du Gabon à déclarer forfait. Pourtant, sur la pelouse du stade des Martyrs, ce sont les coéquipiers du métronome Kanga Guelor qui ont géré le rythme du match.

Si la rencontre était à sens unique avec des Léopards entreprenants, la tendance va progressivement s’inverser avec la montée en puissance de Medwin Biteghe Mendame et André Biyogo Poko auteur de la passe décisive sur le but inscrit de la tête par Warren Shavy Babicka. Héroïque, le jeune attaquant qui évolue en Chypre a justifié la confiance placée en lui en l’absence d’Aaron Salem Boupendza.

Si les panthères du Gabon ont dû et su composer sans leur attaque fétiche composée de Jim Allevinah, Denis Bouanga et Aaron Salem Boupendza, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) gagnerait à revoir sa copie. Et cela passe par une préparation juste et correcte ainsi qu’au dialogue dans la tanière des félins . Mention spéciale pour le portier des Panthères Jean Noël Amonome qui a repoussé tous les assauts congolais.