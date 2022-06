CAN 2023: Patrice Neveu doit-il reconduire la même attaque qu’à Kinshasa ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Surprenante face aux Léopards de la République démocratique du Congo quasi au complet, l’équipe des Panthères du Gabon alignée par Anicet Yala sous coordination de Patrice Neveu aura eu fière allure. Une cohésion dans l’effort qui pourrait être brisée avec les titularisations de Denis Bouanga et Aaron Boupendza. Un casse-tête chinois se dessine.

Face aux multiples couacs enregistrés à Barcelone à la veille du match contre les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), la délégation gabonaise avait opté pour une division du groupe pour rallier Kinshasa. Résultat, seuls 17 personnes étaient dans la première vague au Stade des Martyrs. Une gymnastique improvisée qui a souri aux Panthères grâce à un trio d’attaque inouï composé de Louis Autchanga, Axel Meye et Shavy Babicka.

Une performance remarquable quand on sait que ces joueurs qui n’ont jamais évolué ensemble ont tout de même montré une cohésion dans l’effort. D’ailleurs, une bonne partie du kop gabonais souhaiterait que ces 3 jeunes félins soient reconduits pour faire face à la Mauritanie qui, semble-t-il, serait plus abordable que les Léopards. Pourtant, Patrice Neveu, le sélectionneur national, compte impliquer tout son groupe désormais au complet.



Il faudra donc imaginer un retour du duo Aaron Salem Boupendza et Dénis Bouanga qui devrait être soutenu par Guelor Kanga en meneur. Derrière ce trio offensif, on devrait retrouver le jeune Moucketou associé au potentiel capitaine et passeur décisif André Biyogo Poko. Sauf modification expresse, la défense devrait intégrer Lloyd Palun et Johann Obiang. Pour aboutir à un 3-5-2 avec deux pistons. Seul l’axe devrait être inchangé. Gageons que cette configuration logique ne romprera pas la bonne dynamique en cours.