CAN 2023: match nul décevant des Panthères du Gabon cantonnées à la 2e place

Opposées aux Mourabitounes de Mauritanie ce mercredi 8 juin au Stade Rénovation pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les Panthères du Gabon n’ont pas fait mieux qu’un match nul 0 partout. Au terme d’un match terne, les hommes de Patrice Neveu peuvent se consoler avec une seconde place du groupe I maintenue.

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies 2023 prévue en Côte d’Ivoire mettant aux prises les Panthères du Gabon aux Mourabitounes de Mauritanie dans un Stade Rénovation de Franceville survolté. Et pour cause, il s’agit d’une rencontre primordiale pour la suite de cette phase fatidique pour les coéquipiers d’Aaron Boupendza titularisé aux côtés d’Axel Meye et Denis Bouanga.

Un trio offensif qui n’aura été que de faible impact tant la première frappe cadrée de la rencontre est venue du côté des Mauritaniens à la demi-heure par l’entremise de Keita. Plus rien ne sera marquant si ce n’est quelques fulgurances de Boupendza, un peu trop fantasque. Après l’heure de jeu, Patrice Neveu injecte du sang neuf avec les entrées de N’gakoutou et Louis Autchanga en lieu et place de Medwin Biteghe et Axel Meye.

Une vaine tentative qui n’a pas permis de changer la donne. Résultat final, les félins du Gabon ont eu du mal à répéter l’exploit du Stade des Martyrs et laissent filer 2 points dans cette course à la première place alors que de son côté les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) auront à cœur de se rattraper face au Soudan tombé devant les Mourabitounes 3 buts à zéro lors de la première journée. Les deux équipes comptent 4 points avec un goal average de +3 pour les visiteurs.