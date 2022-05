CAN 2023: les Panthères sans Ibrahim Ndong mais avec 3 nouveaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce jeudi 19 mai 2022 que le sélectionneur national du Gabon, Patrice Neveu a livré, sa liste de 29 joueurs présélectionnés pour les deux rencontres comptant des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Une fois de plus Didier Ibrahim Ndong est écarté au profit de 3 jeunes au profit de 3 jeunes en l’occurrence Alan Do Marcolino, Jacques Ekomie et Babicka Shavy.

En préparation des deux rencontres à venir à savoir la rencontre face à la République démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue en Côte d’Ivoire, le sélectionneur national Patrice Neveu a dévoilé l’équipe sur laquelle il entend s’appuyer pour permettre aux Panthères des qualifier. Au nombre de ceux-ci, le retour d’Aaron Appindangoye après 2 ans de tumultes dues à des blessures à répétition.

Seul bémol, la non convocation de Didier Ibrahim Ndong. Pour le technicien français, le milieu de terrain international paye le prix de son manque de clubs. « Didier est sélectionnable. On essaye de se mobiliser pour qu’il retrouve un club et son niveau. Malheureusement aujourd’hui, il n’est pas sélectionné car il n’a pas de club depuis plus de 3 mois après que son club et lui aient décidé de résilier leur contrat ».

Par ailleurs, Patrice Neveu est revenu sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina qui auraient définitivement tourné la page des Panthères après les heurts de Yaoundé. « Mario a décidé de se mettre en retrait. C’est son choix, on ne peut pas aller à l’encontre de sa volonté », a-t-il indiqué. Commentant le cas « PEA », il a simplement déclaré « On perd un joueur de classe mondiale. Au change, on est perdants. Il sera toujours le bienvenu à côté de ses partenaires », a-t-il souligné.

Par ailleurs, des nouveaux font leur entrée dans la tanière des félins afin d’insuffler un coup de neuf. C’est notamment le cas du Bordelais Jacques Ekomie, du Rennais Alan Do Marcolino et de l’attaquant de couloir gauche gabonais Shavy Babicka évoluant à Aris Limassol en première division de Chypre. Des profils vivaces qui présagent d’une volonté de Patrice Neveu de préparer l’avenir de cette sélection gabonaise qui ambitionne de franchir la phase des ¼ de finale de la Coupe d’Afrique des nations, qui demeure le plus haut seuil atteint par la sélection Gabonaise.

Ci-dessous la liste complète des 29 internationaux sélectionnés

Gardiens

Jean Noël Amonome

Donald Nze

M’Fa Mezui

Défenseurs

Bruno Ecuélé Manga

Gilchrist Nguema

Lloyd Palun

Ngakoutou Yannis

Sambissa David

Aaron Appindangoye

Yohan Wachter

Akue Assoumou

Johann Obiang

Anthony Oyono

Milieux

André Biyogo Poko

Louis Autchanga

Martisson Ngouali

Kanga Kaku Guelor

Alex Moucketou

Biteghe Medwin

Ekomie Jacques

Attaquants

Aaron Salem Boupendza

Denis Bouanga

Jim Allevinah

Axel Meye-Me-Ndong

Babika Xavi

Do Marcolino Allan

Kevin Mayi