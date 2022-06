CAN 2023: le match RDC-Gabon finalement décalé à 21 heures

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après le rejet du report de la rencontre à dimanche, la Confédération africaine de Football (CAF) vient de donner une suite favorable à la requête de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). En effet, l’instance suprême du sport roi sur le continent a annoncé que les Léopards et les Panthères s’affronteront désormais à 21 heures .

Le miracle gabonais vient assurément de se réaliser. En effet, alors que les carottes semblaient cuites, la Fédération gabonaise de football a remué terre et ciel pour faire plier l’instance faîtière du football en Afrique. Laquelle a décidé ce samedi 4 juin 2022 de donner une suite favorable à la demande faite par le Gabon en vue de décaler l’heure de la rencontre fatidique.

Pour sa part, bien que réfractaire à cette hypothèse, la Fédération congolaise de football association (Fecofa) a donc pris acte de cette décision que de nombreux congolais n’ont pas tardé à critiquer. Pour le Kop des Panthères il s’agit à n’en point douter d’un signe que rien n’est fait. « Vous n’avez pas intérêt à louper cette chance de vous rattraper après la honte que vous venez de nous infliger », a martelé un internaute sur la page de la Fegafoot.

Il va sans dire que les Panthères du Gabon auront fort à faire avec un effectif quelque peu diminué. Et pour cause, la Fegafoot a opté pour un vol régulier avec deux groupes scindés en 17 personnes et 7 personnes. Seulement, Denis Bouanga, Yoan Obiang, Lloyd Palun et la vedette d’attaque Aaron Salem Boupendza ont été placés dans la seconde vague qui devrait n’être à Kinshasa qu’à 20h45. Ce qui serait trop juste pour être sur le terrain. C’est donc un énième casse-tête.