CAN 2023: la RDC rejette la demande du report introduite par la Fegafoot

Le quotidien L’Union rapporte que la requête en report du match qui aurait été émise par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) devant la Confédération africaine de Football (CAF) a simplement et purement été rejetée par la Fédération congolaise de football association (Fecofa). Estimée « hors délai », cette demande pourrait ouvrir la voie au forfait.

À moins de 24 heures de la première rencontre entre les deux favoris du groupe I, tout porte à croire que les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) seront déclarés « vainqueurs sur tapis vert ». Et pour cause, à l’heure où nous couchons ces lignes, la sélection nationale senior de football demeure à Barcelone en Espagne. Et ce, en loupant la conférence de presse et les deux entraînements prévus d’avant match.

Plus grave, bien informée sur la question, notre confrère L’Union révèle que « la demande de report du match à dimanche adressée à la Caf par la Fegafoot, a été rejetée par la Fecofa lors de la conférence de presse de ce vendredi ». Pour la partie Congolaise, il semble hors de question de faire du bricolage pour relancer la délégation gabonaise qu’elle estime « portée disparue » à la veille de ce qui se présente comme le match clé de ces éliminatoires.



« Si la Fegafoot a formulé une demande de report, c’est hors délais. Il faut 48 heures. Qu’à cela ne tienne, notre voyage pour le Soudan est prévu juste après le match face au Gabon. Donc c’est impossible », précise un responsable de la Fédération congolaise de foot. Faut-il préciser que les services de l’aviation civile congolaise ferment à 15h30. Ce qui sous-tend que l’hypothèse de voir un avion atterrir au Congo est quasiment nulle. Nous y reviendrons !