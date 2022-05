CAN 2023: la RDC privée de plusieurs de ses cadres contre le Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si l’équipe nationale du Gabon doit composer sans Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Didier Ibrahim Ndong, son adversaire de la République démocratique du Congo (RDC) ne devrait pas en profiter. C’est du moins ce qui se dégage avec les absences notables rendues publiques par le sélectionneur des Léopards, Hector Cuper, qui en plus de se passer de quelques cadres, est condamné à jouer sans les blessés.

Héroïque lors de l’ultime match de la saison de Ligue 1 UberEats avec l’Olympique de Marseille où il inscrit 4 buts depuis son arrivée, Cédric Bakambu est l’un des joueurs qui ne vont pas affronter le Gabon le 4 juin prochain à Kinshasa. Et pour cause, Hector Couper, le sélectionneur des Léopards, Hector Cuper, a décidé de ne pas l’appeler suite aux propos désobligeants de son attaquant en marge de l’élimination du Mondial du Congo par le Maroc. Pour sa part, l’excellent Chancel Mbemba, ce sera un nouveau rendez-vous manqué avec le Gabon.

La Fédération congolaise de football association (Fecofa) a d’ores et déjà annoncé que le champion du Portugal avec le FC Porto est « laissé au repos pour les négociations de son transfert dans un autre club ». Autre absence remarquable, celle de Théo Bongonda, qui aurait rechuté d’une blessure qu’il traîne. Une hécatombe pour les Léopards qui devraient donc affronter les Panthères dans un combat de félins sans toutes leurs armes. Le Gabon d’ailleurs, est condamné à composer sans Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Didier Ibrahim Ndong, pour causes diverses.



En dépit de ce qui pourrait s’apparenter à un avantage certain des Panthères qui peuvent encore compter sur Guelor Kanga, Jim Allevinah et Aaron Salem Boupendza voire Denis Bouanga, le sélectionneur national a choisi de demeurer mesuré et lucide. « Nous n’allons pas nous emballer du fait de ces absences. La RDC, malgré tout, demeure une grande nation avec un réservoir de joueurs de qualité. Nous restons concentrés sur ce match face au Congo », a souligné Patrice Neveu. Pour information, c’est à Chantilly, dans le département de l’Oise, que les Panthères préparent cette rencontre du 4 juin prochain.