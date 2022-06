CAN 2023: la Fecofa inquiète de la «disparition des Panthères du Gabon»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à travers un communiqué rendu public ce vendredi 3 juin 2022 sur sa page Facebook que la Fédération congolaise de football s’est dite « inquiète » de la perturbation du programme officiel des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 par la délégation du Gabon. Et pour cause, attendues le jeudi 2 juin 2022 à 19 heures par vol spécial, les Panthères du Gabon n’ont « jamais atterri à l’aéroport international de N’djili », précise la Fecofa.

« La délégation des Panthères du Gabon, annoncée pour le jeudi 02 juin 2022 à 19 heures 00’ par vol spécial n’a jamais atterri à l’aéroport international de N’djili »,a indiqué la Fédération congolaise de football association ce vendredi 3 juin 2022. Plus étrange, la partie Congolaise révèle qu’ « aucune précision n’est donnée par la partie gabonaise » à moins de 24 heures du début de la confrontation.

Fait particulièrement dérangeant, le sélectionneur national Patrice Neveu encore moins ses adjoints ne se sont présentés à la traditionnelle conférence de presse animée de manière unilatérale par Raul Hector Cuper et le capitaine de la RD Congo, Marcel Tisserand. De quoi alimenter la polémique sur un possible forfait d’Aaron Salem Boupendza et ses coéquipiers, qui aux dernières nouvelles étaient bloqués à Barcelone en Espagne.

La Fecofa a alors toutes les raisons du monde d’y croire. C’est en tout cas ce qu’elle souligne en pointant du doigt l’absence remarquée des hommes de Patrice Neveu. « Même les deux séances officielles d’entraînement n’ont pu se dérouler comme repris dans le programme officiel de cette 1ère Journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 », ont-ils déploré. Vivement que les 70 personnes de la délégation gabonaise apparaissent dans les meilleurs délais.