CAN 2023: Jim Allevinah «forfait» pour le début des éliminatoires

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une nouvelle qui va considérablement modifier les plans du sélectionneur national Patrice Neveu à la veille du match d’entrée aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire. En effet, atout offensif des Panthères, Jim Allevinah est indisponible pour une durée minimale d’un mois, rapporte la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) via un communiqué publié sur son site.

Si la tanière des Panthères du Gabon pouvait se réjouir des absences remarquables des cadres des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le sourire semble peu à peu s’évaporer. Et pour cause, excepté les retraits de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina conjugués à la non-sélection de Didier Ibrahim Ndong, le sélectionneur national devra composer sans l’un des motifs de consolation lors de la dernière CAN.

En effet, ailier virevoltant auteur d’une saison appréciable avec le Clermont-Ferrand en Ligue 1 UberEats, Jim Allevinah ne sera pas de la partie lors du début des éliminatoires comptant pour la 34ème édition de la reine des compétitions de football sur le continent africain. L’information a été rendue publique ce jour via un communiqué sur le site web de la Fédération gabonaise de football en stage à Chantilly en France. « L’attaquant de Clermont-Ferrand s’est blessé au pied et restera indisponible pendant 4 semaines », précise-t-elle.

Une énième blessure qui vient s’ajouter à celle du Capitaine par intérim Bruno Ecuele Manga avec son club de Dijon en Ligue 2 française. Même son de cloche pour Kevin Mayi d’ores et déjà annoncé « out » pour les deux futures rencontres et numériquement remplacé par Ulrick Eneme-Ella. Nul doute qu’avec ce forfait, Patrice Neveu devrait réajuster ses formules en privilégiant une formule à deux pointes avec la doublette Boupendza-Bouanga. Ce qui permettrait d’aligner un milieu à 4 avec Kanga Guelor comme seul meneur. Nous y reviendrons !