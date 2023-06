CAN 2023 : Gabon,RDC, Ghana et Cameroun, attention danger pour les qualifs !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si à ce jour, 15 pays peuvent se targuer d’avoir déjà les pieds à Abidjan pour la CAN Côte d’Ivoire 2023, d’autres sont encore dans l’expectative. C’est le cas des nations telles que le Cameroun, le Ghana, la RDC et bien sûr le Gabon. Toutes espèrent décrocher leur ticket qualificatif dans cette dernière journée de septembre 2023.

Non, ce n’est pas un rêve. Le Cameroun, quintuple vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations pourrait ne pas se qualifier. Le Ghana également avec ses 4 titres est en ballotage défavorable. L’ex Zaïre et le Gabon sont pour l’instant mis en danger par le Soudan et la surprenante Mauritanie.

Une CAN 2023 sans lions indomptables et Black stars ?

C’est un scénario peu probable qui pourrait bien avoir lieu. Et ce, si les hommes de Rigobert Song se loupent à nouveau face au Burundi en septembre prochain. Seule possible consolation, un match nul suffirait au Cameroun pour valider son ticket. Samuel Eto’o, président de la Fecafoot, s’en mordrait les doigts.

Le Ghana bien que détenant le sort de sa qualification, doit éviter de tomber dans le piège de la Centrafrique. Car en cas de bons résultats des coéquipiers de Geoffroy Kondogbia, ce sont André Ayew qui ne participeront pas à la fête en Côte d’Ivoire. Une sélection ghanéenne qui aspire à se relancer après des passages à vide.

La RDC et le Gabon en suspens !

Censée n’être qu’une dernière révision, la trêve internationale de Septembre revêtira un goût particulier pour plusieurs sélections africaines. Dans le groupe I, les Léopards qui viennent de s’offrir le scalp du Gabon doivent confirmer face au Soudan pour avoir 10 points. Tout autre résultat devrait les condamner.

3eme de la poule avec 7 points, le Gabon d’Aubameyang devra cravacher pour obtenir une victoire à Nouakchott face à l Mauritanie. Surprenant leader, les Mourabitounes n’entendent pas faciliter la tâche aux Panthères du Gabon. Il faudra donc se sortir les crocs pour voyager pour le pays de Didier Drogba. Une fin haletante en perspective !