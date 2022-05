CAN 2023: des surprises dans la liste des Panthères divulguée ce jeudi 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Devant la presse le jeudi 19 mai prochain, le sélectionneur de l’équipe nationale du Gabon dévoilera la liste des Panthères retenues pour disputer les deux prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Selon toute vraisemblance, Patrice Neveu devrait avoir de nouveaux venus et des retours de cadors jadis écartés.

Avec quel groupe Patrice Neveu affrontera-t-il la République démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie durant les deux premières journées des éliminatoires pour la CAN 2023? C’est la question qui taraude les esprits des Gabonais. Un suspense d’autant plus important que des sources autorisées annoncent d’importants chamboulements avec une équipe « rajeunie » et « faite de joueurs en jambe ».

La même source révèle que Patrice Neveu devrait acter les retours du trio Didier Ibrahim Ndong – Mario Lemina – Pierre-Emerick Aubameyang. Trois des 4 footballeurs mis de côté la veille et pendant la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations. Seule la présence de Gilchrist Nguema demeure anecdotique. Notons que certains jeunes en progression pourraient être convoqués pour la première.

C’est notamment le cas de l’attaquant virevoltant du Saint Lupopo FC, par ailleurs ancien meilleur scoreur de Bouenguidi Sports durant son épopée continentale, Junior Bayano-Aubyang. Seul bémol, l’arrêt du championnat de D1 Congolaise depuis 3 mois. Patrice Neveu tenterait encore de convaincre Nathan Ngoumou, dragué par la France et le Cameroun.



Sauf rétractation de dernière minute, la liste de 23 convoqués devrait compter un joueur évoluant dans le National foot du Gabon qui n’a repris du service que samedi dernier. Pour obtenir leur ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire, les Panthères du Gabon devront croiser le fer avec la République démocratique du Congo (RDC), du Soudan et de la Mauritanie dans le groupe I.