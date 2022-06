CAN 2023: de retour à Libreville, les Panthères refusent de se rendre à Franceville !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la nouvelle rendue publique ce dimanche 5 juin 2022 par une source proche de la délégation gabonaise arrivée par un aéronef de Congo Airways, à 23h13. En effet, les 17 joueurs et les encadreurs auraient décidé de faire bloc et de ne pas rallier Franceville tant qu’un « repos à Libreville » ne leur est pas accordé.

En droite ligne avec sa récente sortie relative au Fiasco de Barcelone, le Capitaine des Panthères du Gabon Bruno Ecuele Manga a décidé de joindre l’acte à la parole. Pour preuve, de retour à Libreville après avoir accepté d’embarquer dans un aéronef de la compagnie Congo Airways, les footballeurs internationaux ont levé les boucliers pour exiger une « pause bien méritée ».

« Pas de voyage sur Franceville tant qu’on ne se serait pas reposé. On n’est pas des robots », c’est en ces termes que les plus expérimentés de la sélection nationale de football senior à savoir Bruno Ecuele Manga, André Biyogho Poko, Anthony Mfa Mezui et Aaron Appindangoye, ont exprimé leur doléance. Apprend-t-on, qu’ils auraient demandé au ministre de tutelle Franck Nguema de les autoriser à se reposer.



Il faut dire qu’après avoir enchaîné 8 heures de vol de Barcelone à Kinshasa puis un match, les Panthères ont toutes les raisons d’être exténuées. Dans la foulée, notre confrère le quotidien L’Union rapporte que l’ensemble des joueurs a quitté l’aéronef pour tenter de dissuader Anicet Yala. À l’heure où nous couchons ces lignes, « l’avion est toujours stationné à l’aéroport international Leon-Mba ». Nous y reviendrons !