CAN 2023: Ali Bongo console les Panthères à Franceville

En visite dans la province du Haut-ogooué pour les festivités relatives à l’hommage à Feu Omar Bongo Ondimba, le chef de l’État en a profité pour visiter, le mardi 7 juin dernier, le groupe des Panthères. Ali Bongo Ondimba a pris le pouls des hommes de Patrice Neveu tout en s’engageant à veiller à leur épanouissement lors des phases de préparation.

Quasiment négligées et humiliées à Barcelone puis à Kinshasa pour cause de carences logistiques, les Panthères du Gabon ne devraient plus être confrontées à ce type d’incidents regrettables mais rattrapables. C’est en tout cas le message porté par le Chef de l’État le mardi 7 juin dernier dans la tanière des félins Gabonais. Pour Ali Bongo Ondimba cet épisode n’appartient désormais qu’au passé et l’État s’attelera à bien jouer sa partition.

Un message d’espoir et de consolation pour le groupe des Panthères enfin au complet. d’Aaron Salem Boupendza au dernier buteur de la sélection Warren Shavy Babicka, le moral est donc au beau fixe. D’ailleurs, le potentiel capitaine lors de la rencontre de ce mercredi 8 juin 2022, a donné des gages sur l’état d’esprit du groupe avant cette rencontre facile sur le papier mais difficile sur le terrain. André Biyogo Poko a assuré qu’ils étaient parés à confirmer les belles promesses montrées au Stade des Martyrs.

Nul doute que le numéro un aura à cœur d’être présent au Stade Rénovation de Franceville pour soutenir de manière effective l’équipe nationale. Qui, hasard du calendrier, reçoivent les Mourabitounes de Mauritanie dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies, mais également de l’hommage à Feu Omar Bongo Ondimba. Une victoire des coéquipiers de Bruno Ecuele Manga sonnerait donc comme un clin d’œil à la mémoire du patriarche. La rencontre aura lieu à 17 heures.