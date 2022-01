CAN 2021: victoire des Panthères du Gabon 1-0 grâce à un bijou d’Aaron Boupendza

Ecouter cet article Ecouter cet article

Opposés ce lundi aux « Cœlacanthes » des Comores en clôture de la première journée des phases de poule du groupe C, les Panthères du Gabon font le boulot. Malgré l’absence de leur capitaine Pierre Emerick Aubameyang, testé positif au covid vendredi dernier, les poulains de Patrice Neveu sont entrés de bien belle manière dans cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Vainqueur 1-0 grâce à un but sublime d’Aaron Boupendza, les joueurs gabonais prennent la tête du groupe C à égalité avec le Maroc.