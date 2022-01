CAN 2021: un début de compétition sans Aubameyang, Lemina et Boupendza?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Testés positifs au covid-19 dès leur entrée sur le territoire camerounais, Pierre Emerick Aubameyang capitaine des Panthères et Mario Lemina, milieu de terrain, sont actuellement à « l’isolement dans leur hôtel » comme l’a confirmé Patrice Neveu ce jeudi. S’ils ont « effectué un test PCR de confirmation » et ce, bien qu’ils n’aient « aucun symptôme », les deux joueurs voient planer au-dessus de leurs têtes, un risque de ne pas disputer la première rencontre de leur groupe ce lundi face aux Comores. Risque qui pèse également sur Aaron Boupendza.

Dans un groupe C dans lequel chaque partie et chaque point vaudront leur pesant d’or, cette mise à l’écart forcée de deux voire trois titulaires indiscutables devrait contraindre Patrice Neveu à changer fondamentalement ses plans. Elle pourrait toutefois, permettre à Denis Bouanga qui traverse une mauvaise passe avec les Verts, de se mettre en valeur.