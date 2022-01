CAN 2021: trois affiches des huitièmes déjà connues dont un Gabon-Burkina Faso aux allures de revanche

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les phases de groupe prennent fin ce jeudi 20 janvier 2021, avec des matchs opposant notamment l’Algérie de Ryad Mahrez à la Côte d’Ivoire de Franck Kessie ou encore la Tunisie amputée d’une dizaine de joueurs à une accrocheuse Gambie, certaines affichent des huitièmes de finale sont d’ores et déjà connues. C’est le cas du Sénégal qui devra se défaire de son voisin du Cap Vert, du Maroc qui devra se jouer du Malawi et surtout du Gabon qui affrontera le Burkina-Faso pour un match aux allures de revanche.

De retour au Cameroun cinquante après, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se déroule dans un contexte sportif alléchant et surprenant, avec dès le premier tour l’élimination des Black Stars du Ghana, l’une des équipes les plus titrées du continent. En difficulté dans un groupe de la mort dans lequel ils n’ont pu se défaire ni du Maroc, ni du Gabon, ni des Comores, les coéquipiers d’André Ayew n’ont pas vu les huitièmes de finale au contraire des Panthères du Gabon qui y affronteront les Etalons du Burkina Faso, pour un match aux allures de revanche.

En effet, deuxièmes de leurs groupes respectifs, les deux équipes qui restent sur une confrontation amicale à Dubaï il y a quelques semaines, croiseront le fer dans un contexte totalement différent. Exit Pierre Emerick Aubameyang, exit Mario Lemina, c’est face à une jeune garde composée de talents précoces dont Anthony Oyono, Jim Allevinah, Alex Mouketou ou encore Aaron Boupendza, que joueront les coéquipiers de Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba et Steeve Yago.



Dans un match alléchant aux allures de revanche, les deux équipes s’affronteront pour la onzième fois de leur histoire avec un avantage certain pour le Gabon qui l’a emporté à quatre reprises dont une fois en Coupe d’Afrique (2015), une fois en éliminatoire de Coupe du monde, une fois en éliminatoire de Coupe d’Afrique, et surtout pour une place en quart de finale. Des quarts de finale que tenteront également de rallier le Sénégal face au Cap Vert, et le Maroc face au Malawi.