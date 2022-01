CAN 2021: sans Aubameyang, Lemina et Ndong, Neveu a désormais un collectif qui respecte sa philosophie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’on lui prédisait les plus grandes difficultés à produire du jeu et à engranger des résultats dans cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, eu égard à l’absence de cadres d’antan tels que Didier Ndong, Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina, le sélectionneur gabonais Patrice Neveu a su faire face. Avec brio et détermination, il a su construire un groupe et surtout un collectif qui suit et respecte entièrement sa philosophie. Une philosophie construite autour du don de soi et du collectif. Focus.

Il l’avait annoncé lors de la prolongation de son contrat en août dernier, « aucun joueur ne disposera de passe droit ». En d’autres termes, aucun ne sera présent dans le groupe s’il n’est pas impliqué. Si l’on se fie aux premières impressions, le technicien français s’est entièrement tenu à ce discours puisque ni Didier Ndong pour indiscipline, ni Pierre Emerick Aubameyang et ni Mario Lemina, tous deux sanctionnés pour une improbable virée nocturne, ne sont actuellement présents à Yaoundé. Des absences finalement pas si remarquées.

En effet, disposant d’un groupe soudé, extraordinairement discipliné et surtout plus uni que jamais, le sélectionneur a su mettre en avant Le Collectif. Résultat, un jeu flamboyant, porté vers l’avant et qui impressionne les analystes et observateurs du football gabonais. D’ailleurs, au sortir de l’impressionnante prestation face au Maroc, bon nombre de journalistes sportifs venus des quatre coins du monde, n’ont pas manqué de féliciter l’ancien sélectionneur des Mourabitounes, pour l’architecture qu’il a su créer malgré les difficultés et l’adversité.

Fidèle à une philosophie de jeu qu’il a su transmettre à ses joueurs dont certains à l’image de Johann Obiang, Jim Allevinah, Aaron Boupendza, Alex Moucketou Moussounda ou encore Anthony Oyono, apparaissent transfigurés par ce 3-5-2 ultra offensif, celui qui a d’ores et déjà et quoi qu’on dise, remporté son pari de faire passer aux Panthères un premier tour de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) depuis 2012, a désormais les clefs en main pour faire revivre la sélection.



Homme clé du renouveau des Panthères à qui on promettait une cinglante élimination dès le premier tour de cette CAN du fait d’une préparation tronquée ponctuée par une lourde défaite face au Burkina Faso (3-0), une grève des joueurs pour des primes impayées, des contaminations des cadres de l’équipe au Covid-19 et surtout une présence dans le groupe de la mort, Neveu aura donc montré toute sa détermination. Un fait qui aujourd’hui, force le respect et conforte le choix porté sur sa personne par la fédération et sa tutelle.