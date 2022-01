Can 2021: positifs au Covid-19, Aubameyang et Obissa incertains contre le Ghana !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’information rendue publique par nos confrères en terre camerounaise pour la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). En effet, Pierre Emerick Aubameyang, Sydney Obissa et Gilchrist Nguema ont tous manqué la séance d’entraînement de ce jour après avoir été testés positifs à la Covid-19. Leur participation au match décisif contre le Ghana pourrait être remise en cause.

« Pierre Emerick Aubameyang est toujours positif en dépit du fait qu’il ne présente plus des symptômes. C’est une situation qui devient de plus en plus inquiétante », c’est en ces termes que Patrice Neveu a justifié l’absence du capitaine des panthères du Gabon à la séance d’entraînement du jour. Un deuxième coup dur pour Pierre Emerick Aubameyang qui espérait faire son entrée dans la compétition face aux blacks stars du Ghana.

À cette probable énième absence de l’atout majeur des Panthères du Gabon s’ajoute celle de Sydney Obissa. Monstrueux face aux Comores pour sa première en phase finale de Coupe d’Afrique des nations, l’imposant défenseur central de 22 ans, a de fortes chances de ne pas participer à la bataille face au Ghana. Et pour cause, il a été testé positif à la Covid-19 quelques heures après le match.

Il en est de même pour Gilchrist Nguema, défenseur central et potentiel remplaçant de Sydney Obissa. Seul lot de consolation, les retours de Mario Lemina et Kevin Mayi dans le groupe. Ces derniers ont d’ailleurs pris part à la séance d’entraînement au stade militaire de Yaoundé en prélude du match de ce vendredi. Le technicien français s’est dit anxieux, lui qui espérait avoir tout son groupe au complet pour faire face aux Blacks stars, moins décimés.