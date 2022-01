CAN 2021: Patrice Neveu «confiant» avant d’affronter le Burkina

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après s’être extirpées d’un groupe C présenté comme le groupe de la mort dans cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les Panthères du Gabon défient les Étalons du Burkina Faso en ouverture des huitièmes de finale ce dimanche. Entre état d’esprit retrouvé, motivation, envie et joueurs de retour à l’image de Dénis Bouanga notamment, le sélectionneur Patrice Neveu s’est montré « confiant » en conférence de presse d’avant match.

Grand artisan du parcours alléchant des Panthères du Gabon dans cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Patrice Neveu était présent ce vendredi devant la presse pour sa traditionnelle conférence de presse d’avant match. « Confiant », le sélectionneur national a notamment indiqué que ses joueurs « allaient tout faire pour se qualifier ».

En effet, face à des Étalons qualifiés dans la douleur pour les huitièmes grâce notamment à une victoire étriquée contre le Cap Vert, les Panthères de Neveu entendent jouer leur va tout. Et ce d’autant plus que dans cette phase à élimination directe, elles n’auront pas droit à une seconde chance. Avec un « moral au beau fixe » et le retour des absents liés au Covid-19, le technicien français n’a pas manqué d’afficher sa sérénité.



Avec des joueurs survoltés aussi bien par l’enjeu que par la volonté d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football gabonais, en pleine forme et déterminé à « poursuivre sur la même lancée » comme l’a d’ailleurs indiqué Alex Moucketou, Neveu peut donc logiquement attendre le meilleur. Tout comme le public gabonais venu en nombre à Limbé et celui devant son petit écran.