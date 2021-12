CAN 2021: Patrice Neveu annonce à demi mot la mise à l’écart d’Ibrahim Ndong

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce qui ressort de l’interview accordée au quotidien L’Union par le sélectionneur de l’équipe nationale Patrice Neveu. Tout en reconnaissant avoir hérité « d’une équipe où il y avait beaucoup de problèmes comportementaux », ce dernier a laissé entendre que l’opinion sera fixée sur le sort de l’actuel sociétaire du Yeni Malatyaspor concernant sa participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le 15 décembre prochain.

Convoqué par le sélectionneur Patrice Neveu dans la liste des 23 panthères retenues pour en découdre avec la Libye le vendredi 12 novembre dernier à Franceville pour le compte de la cinquième journée, Didier Ibrahim Ndong avait decidé de ne pas regagner ses collègues. Une décision qui selon le milieu de terrain du Yeni Malatyaspor était motivé par l’interpellation de son ancien coéquipier Stéphane Nguema et 4 autres footballeurs venus pacifiquement solliciter l’aide des internationaux et qui pourrait être la raison de son absence sur la liste des joueurs convoqués pour la prochaine CAN.

Lors d’une récente interview accordée au quotidien l’Union, Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon a indiqué que le sort de Didier Ibrahim Ndong serait connu de tous dans les tout prochains jours. « Vous le saurez le 18 décembre quand je rendrai publique la liste des joueurs qui iront en stage et à la Can. J’ai remis mon rapport sur la situation et sur le joueur au président de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui » a-t-il déclaré.

Le responsable des panthères, a également indiqué avoir « hérité d’une équipe où il y avait beaucoup de problèmes comportementaux ». Ayant travaillé pour y instaurer une certaine discipline, Patrice Neveu « veille plus que jamais à ce que la cohésion du groupe soit absolument maintenue. Il en va de ma responsabilité et de mon autorité. Je suis l’unique capitaine à bord des panthères ». Des propos qui font suite à ceux du président de la fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui et qui pourraient être perçus comme un clap de fin pour la carrière de Didier Ibrahim Ndong au sein des Panthères.