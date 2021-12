CAN 2021: pass sanitaire pour avoir accès aux stades

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué que les organisateurs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se tiendra au Cameroun en janvier prochain ont fait l’annonce. Ainsi, en raison de la situation sanitaire liée au covid-19, les personnes désireuses d’assister aux différentes rencontres sportives dans les stades devront présenter un test PCR négatif et un carnet de vaccination.

Le communiqué a été publié à l’issue d’une rencontre entre les ministres camerounais de la Santé, Manaouda Malachie, des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, le secrétaire général de la CAF Véron Mosengo-Omba et la première vice-présidente de la fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, Céline Eko Mendomo. Lesquels ont tous les quatre signé le document portant sur les conditions d’accès aux stades.

Ainsi, pour assister aux différentes rencontres sportives durant la CAN 2021, deux documents seront requis. « Les supporters ne pourront accéder aux stades que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures » peut-on lire dans le communiqué conjoint du Cameroun et de la Confédération africaine de football (CAF).

Par ailleurs, le lundi 13 décembre dernier, l’Association européenne des clubs (ECA)avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s’inquiétant du protocole sanitaire de l’épreuve sur fond de pandémie. Elle avait notamment invoqué l’absence à ce stade de « protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi ». Nul doute que la mise en place de ces mesures sera de nature à convaincre les patrons desdits clubs à libérer les joueurs.