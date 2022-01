CAN 2021: nouvel imbroglio autour des Panthères qui refusent leur hôtel à Yaoundé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après l’affaire de la sortie en boîte de nuit de ce mardi 4 janvier, celle des primes de ce mercredi 5 janvier et les tests positifs du capitaine Pierre Emerick Aubameyang et du milieu de terrain Mario Lemina de ce jeudi 6 janvier, une nouvelle affaire vient d’émailler la vie des Panthères. En effet, comme on peut le voir dans une vidéo amateur publiée il y a quelques minutes et devenue virale, les hommes de Patrice Neveu auraient décidé de ne pas séjourner dans l’hôtel qui leur a été réservé à Yaoundé. Un hôtel qui selon toute vraisemblance, ne répondrait pas aux normes souhaitées par la fédération.

Plus un jour ne passe sans qu’une affaire peu banale ne vienne émailler la vie des Panthères du Gabon. De leur départ de Libreville pour Dubaï sans leurs gardiens de but, à leur virée nocturne tout juste après leur match nul face à la Mauritanie en passant par le refus temporaire de rallier le Cameroun de ce mercredi pour une affaire de primes, les Panthères du Gabon multiplient les imbroglios. Et c’est peu de le dire.

En effet, alors que les supporters digèrent à peine les tests positifs de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui pourraient leur faire manquer à minima le match d’entrée face aux Comores, c’est une affaire de refus d’hôtel qui vient cette fois d’éclater. Dans une vidéo devenue virale en quelques minutes, on y voit l’intendant des Panthères Ahmed Mombo en discussion avec les responsables de cet hôtel situé à Yaoundé. Un hôtel qui, au regard des images disponibles, semble n’offrir que peu de confort et encore moins de sécurité.

A quelques jours de leur entrée en lice dans la compétition, ces nombreuses affaires pourraient avoir un impact négatif sur le rendement d’une équipe déjà amoindrie par les performances de certains de ses cadres et les blessures d’autres.