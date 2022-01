CAN 2021: moral au beau fixe dans la tanière malgré le départ de PEA et Lemina

Ecouter cet article Ecouter cet article

A quelques heures de leur dernière rencontre de ce premier tour face aux Lions de l’Atlas Marocains, les Panthères du Gabon semblent loin d’accuser le coup. Bien au contraire. Décidés à aller chercher cette qualification, Bruno Ecuele Manga et les siens entendent « tout donner » en dépit d’un contexte marqué par les départs de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina ce lundi.

Un Bruno Ecuele Manga en leader naturel et charismatique. Un Kanga Guelor désinhibé et en véritable leader technique. Un Johann Obiang au top de sa forme.Un Biyogo Poko en chasseur de ballon, un Axel Meye qui retrouve doucement ses sensations et un Jean Noël Amonome érigé en muraille. En dépit des nombreux soubresauts de cette journée, les Panthères affichent calme et sérénité.

En effet, à quelques heures d’affronter des Lions de l’Atlas dores et déjà qualifiés pour la suite de la complétion, Aaron Boupendza, Jim Allevinah and co. n’entendent donc laisser aucun espace à Sofiane Boufal et ses coéquipiers. Après avoir logiquement tenu en échec des Ghanéens sans ressources, les Panthères veulent donc se défaire d’une équipe marocaine actuel leader du groupe C.