CAN 2021: les supporters gabonais débarquent en nombre à Limbé

Présentes à Limbé pour y défier le Burkina Faso dans le cadre des huitièmes de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), les Panthères du Gabon pourront compter ce dimanche, sur le soutien massif de leurs supporters. Venus en nombre de Libreville sous bonne escorte, ces derniers entendent faire résonner leurs voix dans un Stade Omnisport de Limbé dans lequel la sélection gabonaise veut écrire une nouvelle page de son histoire.

« You’ll Never Walk alone ». Tel est le message lancé aux Panthères du Gabon ce dimanche par leurs supporters, bien décidés à « mettre les organes » et surtout à donner de la voix dans le Stade Omnisport de Limbé. Il faut dire que ces derniers, grâce au soutien du ministère des Sports et de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), sont arrivés en grand nombre ce samedi à Yaoundé, avant de rallier la ville balnéaire dans un impressionnant convoi.

En effet, conscient du rôle crucial qu’ils peuvent jouer dans cette confrontation électrique entre deux pays qui se sont affrontés il y a quelques semaines seulement, les supporters gabonais ont fait le déplacement en nombre depuis la capitale gabonaise, et entendent désormais jouer à fond leur rôle de 12ème homme. Un rôle d’autant plus crucial qu’il pourrait faire basculer la rencontre, comme cela a été le cas face au Ghana.

Avec en ligne de mire la qualification pour les quarts de finale d’une compétition à laquelle ils n’ont pas participé depuis 2012 « à la maison », joueurs et supporters gabonais devraient donc être en communion ce dimanche dès 17 heures.