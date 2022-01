CAN 2021: les Panthères se qualifient pour les huitièmes après leur nul face au Maroc

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ils l’ont fait. En dépit des vents contraires et des nombreux concours de circonstances qui auraient pu entamer leur moral ces derniers jours, les Panthères du Gabon se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). A Yaoundé dans un stade Ahmadou Ahidjo acquis à leur cause, les joueurs de Patrice Neveu ont livré une nouvelle prestation remarquable faisant déjouer les Marocains et les obligeant à concéder le nul.