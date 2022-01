CAN 2021: les Panthères du Gabon réconciliées avec leur public

Ecouter cet article Ecouter cet article

Auteures d’une prestation de haute volée depuis le début de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dans une poule C très relevée, les Panthères du Gabon se sont réconciliées avec leur public. Éloges sur la toile à n’en point finir, la crise de confiance et le fossé émotionnel qui s’est creusé ces derniers entre les supporters et les joueurs, sont désormais un lointain souvenir.

Publications élogieuses, remerciements, acclamations en vidéo, les joueurs des Panthères semblent être, à nouveau, les « chouchou » des populations gabonaises sur la toile. D’ailleurs, les commentaires péjoratifs sur les pages des footballeurs engagés à la Coupe d’Afrique des nations, ont laissé place à des messages de soutien. « Jim Allevinah, je t’ai longtemps insulté. Mais mon frère on est Gabonais et on est fiers de toi. Tu es un chef », a publié un internaute via Facebook au coup de sifflet du match contre le Ghana.

Une performance historique pour l’équipe nationale du Gabon qui a frôlé l’exploit face à la dernière équipe africaine à avoir atteint le stade des ¼ de finale de la Coupe du monde de football. Le kop gabonais en vient à plaider la cause de l’ensemble des joueurs dans leurs revendications de primes qui avaient fait couler beaucoup d’encre et de salive. « Donnez l’argent aux enfants. Ils vont nous ramener la coupe à la maison », a-t-on pu lire sur Twitter. Un post repris par personnes désormais disposées à se plier aux « caprices » de leurs stars.

Une situation qui serait le résultat de l’envie retrouvée par les hommes de Patrice Neveu. Lesquels ont su répondre aux difficultés auxquelles ils ont récemment fait face en l’occurrence les blessures et les contaminations au Covid-19 qui les a privées de quelques-uns de leurs atouts offensifs. L’ambiance positive qui règne autour de la tanière des Panthères à Yaoundé aura donc fini par emporter l’assentiment du peuple gabonais qui jouera inexorablement le rôle de « 12ème homme » dans ce dernier virage vers le titre continental.