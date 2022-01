CAN 2021: l’énigme Anthony Mfa Mezui

Ecouter cet article Ecouter cet article

Vraisemblablement titulaire face aux Black Stars du Ghana ce vendredi 14 janvier, pour le compte de la deuxième journée des phases de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le gardien de but Anthony Mfa Mezui cristallise l’attention de l’opinion. Auteur de prestations…peu convaincantes lors de ses dernières sorties, le gardien du FC Rodange devra sortir les griffes pour rassurer sa défense, son équipe et surtout ses supporters.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe du côté des supporters gabonais! Titulaire indiscutable depuis sa prise de pouvoir l’an dernier, Jean Noel Amonome, impérial lors du premier match face aux Comores, s’est blessé à l’issue de la rencontre. Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens, c’est Anthony Mfa Mezui qui devrait le suppléer ce vendredi face aux « Black Stars » du Ghana et éventuellement mardi prochain face aux « Lions de l’Atlas ». Un choix logique mais qui suscite énormément d’interrogations.

En effet, premier choisi après la retraite de Didier Ovono Ebang, le gardien du FC Rodange a d’abord séduit dès ses premières rencontres avant de décevoir face à la Gambie un après midi du 16 novembre 2020. Un match qui a sa décharge n’avait pas été préparé dans les meilleures conditions avec notamment des Panthères qui avaient dû se résoudre à dormir dans le hall de l’aéroport de Banjul.



Remplacé depuis par un Jean Noel Amonome érigé en totem pour les Panthères du Gabon, le natif de Beauvais devrait donc sans aucun doute retrouver une place de titulaire ce soir. Entre pression et nécessité d’être à la hauteur, il devra donc sortir les griffes pour protéger une défense qui devrait être conduite par le taulier Bruno Ecuele Manga.