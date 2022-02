Can 2021: le Sénégal s’adjuge son premier sacre continental

Ecouter cet article Ecouter cet article

Engagée le 9 janvier dernier, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a livré son épilogue le dimanche 6 février 2022 sur une victoire inédite des Lions de la Teranga. S’appuyant sur le leadership du technicien sénégalais Aliou Cissé, Sadio Mané et ses pairs ont su contourner le piège Égypte et rentrer dans l’histoire au terme des tirs aux buts.

Si les pharaons d’Égypte étaient parvenus à mettre en place un style de jeu à contre attaque en déjouant les stratégies des équipes adverses, la finale de la Coupe d’Afrique des nations a eu un goût amer. Et pour cause, les partenaires de Mohamed Salah ont chuté devant la bande à Sadio Mané. Une victoire arrachée avec les tripes après un match dominé de bout en bout par les Lions de la Teranga.

Si à Dakar et dans toutes les localités du Sénégal les populations ont vécu cette finale de manière plus que singulière. D’abord, de la déception après le penalty raté de Sadio Mané face à l’infernal Gabaski. S’en est suivie la crainte de tomber dans le piège des hommes de Carlos Queiroz. Enfin, après une prolongation où l’Égypte a décidé de faire le dos rond, les deux équipes ont été amenées à en découdre aux tirs aux buts.



Habitués à des séances de tirs aux buts par lesquelles ils sont passés en ¼ et en ½ finale, les Egyptiens étaient partis avec la faveur des pronostics. Malheureusement, les pharaons vont tomber sur des Lions de la Teranga lucides et sur un Édouard Mendy de grande classe. Résultat de course, les hommes d’Aliou Cissé remportent cette étape fatidique à 4 tirs contre 2. Le Sénégal décroche son premier titre continental et met un fin à la malédiction.