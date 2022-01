CAN 2021: le retour triomphal des Panthères du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

La désillusion des Panthères du Gabon face aux étalons du Burkina Faso, n’aura visiblement pas altéré l’osmose avec leur public. Une idylle qui a été symbolisée par l’importante présence des populations à l’aéroport international Léon Mba de Libreville qui par des chants scandés et applaudissements ont tenu à marquer leur fierté envers leurs compatriotes.

« Oh yayo Boupendza, oooh yayo Boupendza », c’est une des chansons reprises et adaptées par le Kop gabonais à l’arrivée de l’avion des Panthères à Libreville. 3 semaines après leur départ pour la guerre footballistique qu’ils ont âprement disputé à Yaoundé, les joueurs de l’ancien Azingo ont communié avec leur public venu en masse. Des femmes aux hommes en passant par des enfants, tous ont répondu à l’appel du cœur de la nation.

Des scènes indescriptibles de joie. Les plus chanceux ont immortalisé ces instants avec des clichés qui risquent fort de truster les entrées de leurs maisons. Un accueil véritablement triomphal qui laisserait croire à une victoire finale de nos valeureux ambassadeurs. Pourtant il n’en est rien. Puisque le parcours des Panthères s’est arrêté en ⅛ de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Seulement, la satisfaction se lisait sur les visages des populations qui ont estimé qu’en dépit d’un arbitrage plus que douteux, les félines ont su sortir les griffes pour chasser. D’ailleurs, dans cette ambiance inouïe qui fait oublier la crise sanitaire liée au Covid-19, le capitaine Bruno Ecuele Manga et ses troupes, ont allègrement participé en se prêtant aux jeux proposés par la foule. « Appelez les noms », « Panthères que vous cherchiez » autant de sons cultes qui ont mis en scène Lloyd Palun et ses pairs. Vivement que cet enthousiasme augure des lendemains meilleurs.