Can 2021: Guy Nzouba Ndama dénonce un boycott des Panthères du Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en marge de l’élimination des Panthères du Gabon de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) que le président du parti d’opposition Les Démocrates (LD) a tenu à donner son avis sur la situation. Pour Guy Nzouba Ndama ses jeunes compatriotes n’ont pas démérité et se sont montrés « conquérants » en dépit du « traitement humiliant » dont ils ont fait l’objet tout au long de la compétition.

Sorties tête haute de la plus grande compétition sportive du continent africain, les Panthères du Gabon ont eu le double mérite d’avoir rendu leur peuple fier mais également de briser les clivages politiques face aux enjeux majeurs de la République. Un élan solidaire qui s’est matérialisé par la prise de position ferme de toutes les couches de la société pour les ambassadeurs du drapeau gabonais. Symbole de cette sagesse inouïe la sortie médiatique du président du parti d’opposition Les Démocrates.

En effet, Guy Nzouba Ndama a salué le parcours épique de ses jeunes compatriotes au Cameroun. « Sur l’ensemble des rencontres, nos jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont mené bataille avec courage et détermination, démontrant ainsi au peuple gabonais leur amour de la patrie, leur dévouement au service du drapeau vert-jaune-bleu », a-t-il loué. Non sans mettre un accent sur l’amateurisme qui règne autour de la sélection nationale de football et l’inaction des hauts responsables de ceux censés veiller au développement dudit sport.

« Cette belle preuve d’amour et de patriotisme contraste malheureusement avec le traitement humiliant qu’ils subissent depuis toujours de la part des dirigeants politiques auxquels s’associe la gestion calamiteuse des instances du football gabonais. Ces derniers finiront irrévocablement dans les poubelles de l’histoire », a-t-il martelé. Une diatribe envers la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) dirigée par Pierre Alain Mounguengui. Une forte délégation qui n’aura été d’aucun support tant les Panthères ont été flouées au vu et au su de tous. Sapristi !