CAN 2021: en ouverture le Cameroun renverse le Burkina Faso grâce à un doublé d’Aboubakar

En ouverture de leur Coupe d’Afrique des nations (CAN) ce dimanche 9 janvier, les Lions indomptables du Cameroun sont venus à bout des Etalons du Burkina-Faso. Grâce à deux pénaltys de Vincent Aboubakar en fin de première période, les Camerounais ont pris un avantage définitif lançant ainsi parfaitement leur compétition.

Devant un parterre d’invités dont Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (Fifa), Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), ou encore Paul Biya, président de la République camerounaise, tous venus assister à la cérémonie puis au match d’ouverture ce dimanche au stade d’Olembe, les Lions indomptables ont fait le boulot.

Dans une rencontre qui avait pourtant mal débuté avec notamment une ouverture du score concédée dès la 24ème minute de jeu, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers se sont montrés renversants, et c’est peu de le dire. En effet, grâce à deux pénaltys concédés coup sur coup, les étalons se sont fait punir grâce au sang froid du capitaine des Lions (40ème et 45’+3 ème). Deux buts synonymes de victoire pour des Lions très solides derrière.

Déjà en tête de leur groupe avec 3 points à égalité avec le Cap Vert vainqueur pour sa part de l’Ethiopie (1-0), ils devront désormais confirmer leur bonne prestation face à l’Ethiopie ce jeudi.