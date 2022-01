Can 2021: Ecuele Manga finalement apte contre le Ghana !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’information fraîchement rendue publique par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) ce jeudi 13 janvier en fin de soirée. En effet, anxieuse quant à la situation du (vice) capitaine Bruno Ecuele Manga, à l’infirmerie, l’instance sportive a indiqué qu’il y aurait finalement « plus de peur que de mal ».

« Aux dernières nouvelles, il y a plus de peur que de mal », c’est en ces termes que la Fédération gabonaise de Football a rassuré les supporters des Panthères. Une bonne nouvelle donc pour le 11 national et tout particulièrement la défense qui était décimée après les forfaits de Sydney Obissa, Lloyd Palun et Gilchrist Nguema.

Les Blacks stars devront donc se défaire du colosse vice-capitaine gabonais pour espérer venir à bout d’Anthony M’fa Mezui, qui devrait être titularisé en lieu et place de Jean Noël Omenome. Blessé, le portier titulaire ne pourra pas disputer cette rencontre au sommet et à fort enjeu pour le reste de la compétition.

Dans un groupe C dans lequel chaque match aura un enjeu de la plus grande importance, la présence de l’ancien de Cardiff qui avait dû écourter sa séance d’entraînement avant d’être transporté à l’hôpital par le staff médical, devrait rassurer un peu plus le collectif et les supporters.