CAN 2021: Denis Bouanga, Ngouali, Sambissa, Fotso et Eneme Ella positifs au Covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

À 48 heures de leur dernier match de groupe qui les opposeront aux Lions de l’Atlas du Maroc, les Panthères du Gabon enregistrent des nouveaux cas Covid-19. Selon le rapport du cabinet médical de la Confédération africaine de Football (CAF), Denis Bouanga, Ngouali, Sambissa, Fotso et Eneme Ella pourraient être les grands absents de cette rencontre d’envergure de la Poule C.

Le groupe des 23 joueurs retenus par Patrice Neveu pour disputer la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 qui se déroule au Cameroun, a tous les mots du monde à être au complet. Et pour cause, les Panthères du Gabon continue d’être privés de certains des leurs à la veille des rencontres importantes. Après Axel Meye Me Ndong, Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, tous absents des terrains début du cette compétition, 5 nouveaux de leurs coéquipiers devraient l’être.

Il s’agit de Denis Bouanga, Serge-Junior Martinsson Ngouali, David Sambissa, Ulrick Eneme-Ella et le tout nouveau venu Fotso, qui auraient tous été testés positifs au Covid-19 par le cabinet médical indépendant de la Confédération africaine de Football. Une très mauvaise nouvelle pour la tanière des Panthères du Gabon qui ne cesse d’être décimée alors même que s’approchent à grands pas les phases à élimination directe.

Par ailleurs, le sélectionneur français pourrait espérer compter sur et avec Gilchrist Nguema, Lloyd Palun, Sydney Obissa et Axel Meye Me Ndong, tous de retour d’infirmerie. Quant à Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, leurs participations demeurent hypothétiques. En effet, la Commission médicale de la haute instance du Football africain exigerait des examens complémentaires à nos deux internationaux en l’occurrence une imagerie par résonance magnétique (IRM). Nous y reviendrons !