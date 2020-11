CAN 2021: dans des conditions exécrables, les Panthères s’inclinent face à la Gambie

Après une arrivée pour le moins rocambolesque en terre gambienne ce lundi, les Panthères du Gabon de Pierre Emerick Aubameyang et Denis Bouanga étaient sur une bien triste pelouse de Bakau pour y affronter des Scorpions punis au match aller. Dans un stade qui sonnait creux du fait de la pandémie de Covid-19, les joueurs de Patrice Neveu se sont inclinés 2-1, ratant ainsi l’occasion d’être déjà qualifiés pour la prochaine CAN.

Bien décidées à faire vivre un enfer à la sélection Gabonaise, les autorités gambiennes ont finalement réussi leur coup. Au terme d’un scénario digne des années Franco en Espagne avec des joueurs privés de sommeil ou dormant à même le sol, les Panthères du Gabon manquant de lucidité dans le dernier acte, se sont finalement inclinées dans ce quatrième match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN.

En effet, après un début de match rythmé qui voyait les Panthères se procurer une première occasion nette par l’intermédiaire d’Aaron Boupendza (10ème), puis par Denis Bouanga (28ème), les joueurs gabonais filaient dans le vestiaire avec des certitudes. Néanmoins, dès le début de la deuxième mi-temps, les joueurs de Patrice Neveu se sont fait surprendre sur une erreur d’Anthony Mfa Mezui (49ème).

Perturbé par cette ouverture du score, Poko, Ndong et leurs coéquipiers confondant parfois vitesse et précipitation, ont une nouvelle fois donné le bâton pour se faire battre à la 79ème minute de jeu. Menés et piqués dans leur orgueil, les Panthères réagissaient en fin de match par l’intermédiaire de Bruno Ecuele Manga (89ème), sauvant ainsi les meubles et la place de leader du groupe D.

Perturbé en dehors du terrain dans un scénario qui n’a pas fini de faire jaser, les Panthères se sont donc logiquement inclinées face à une roublarde équipe gambienne qui aura su saisir sa chance. Dans un groupe D complètement relancé après cette défaite de la bande à Aubameyang, les Panthères devront rester vigilantes pour se qualifier et ainsi s’offrir une chance de reprendre le trophée glané par le voisin au stade de l’amitié en 2017.