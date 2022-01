Can 2021: blessé durant l’entraînement, Ecuele Manga incertain contre le Ghana !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Impérial durant le premier match du Gabon dans cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroule au Cameroun, Bruno Ecuele Manga pourrait louper la confrontation décisive contre le Ghana. En cause, le capitaine adjoint des Panthères a été touché à la cheville après un violent choc avec Axel Meye Me Ndong durant la séance d’entraînement du jour.

À l’heure où la charnière centrale des Panthères est décimée après les forfaits de Sydney Obissa, Lloyd Palun et de Gilchrist Nguema, tous les 3 contrôlés positifs au Covid-19 après le match remporté face aux Comores, une nouvelle absence pourrait être signalée dans les heures à venir. En effet, il plane un énorme doute quant à la participation du leader de la défense gabonaise dans le choc face aux blacks stars qui aura lieu ce vendredi 14 janvier prochain.

Des sources concordantes en terre camerounaise ont confié à Gabon Media Time (GMT) que le défenseur Dijonnais a été évacué d’urgence dans une ambulance après un contact rugueux avec Axel Meye Me Ndong. Une information corroborée par Anicet Yala, Coach adjoint qui devrait substituer à Patrice Neveu demain. « Nous ne savons pas encore s’il est forfait, mais vu qu’il a été emmené par l’ambulance, nous sommes obligés de penser à des solutions palliatives », a-t-il indiqué. Nous y reviendrons !