Can 2021: Aubameyang, Meye et Lemina absents face au Ghana pour des problèmes cardiaques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’information rendue publique par le Confédération africaine de football (CAF) a quelques minutes de la confrontation décisive entre les Panthères du Gabon et les Blacks stars du Ghana. Pierrr-Emerick Aubameyang, Axel Meye et Mario Lemina ont été disqualifiés par l’instance faîtière du Football continental pour de problèmes cardiaques.

Annoncés de retour dans le 11 gabonais face aux Black stars du Ghana, le capitaine des panthères du Gabon devra finalement être hors course. La Commission médicale de la Confédération africaine de Football a disqualifié l’attaquant star des Gunners d’Arsenal pour cause de problèmes cardiaques. Il en est de même pour Axel Meye et Mario Lemina. Un coup de massue pour l’équipe nationale qui doit déjà composer sans plusieurs titulaires.

En effet, Sydney Obissa, Lloyd Palun, Gilchrist Nguema ainsi que Jean Noël Omenome ne pourront participer à ce match décisif pour la qualification en ⅛ de finale de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se tient au Cameroun. Nul doute que cette nouvelle sera mal accueillie à Libreville où le peuple gabonais espère obtenir son ticket direct pour la suite de cette compétition. Nous y reviendrons !