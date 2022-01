Can 2021: Aubameyang «in», Obissa, Palun, Nguema et Amonome «out» pour le Ghana

Ecouter cet article Ecouter cet article

Longtemps annoncé absent lors du match décisif pour la qualification en ⅛ de finale contre le Ghana, Pierre Emerick Aubameyang pourrait finalement être de la partie après avoir été testé négatif. Malheureusement les Panthères du Gabon devront composer sans Sydney Obissa, Gilchrist Nguema, Lloyd Palun et l’étincelant Jean-Noël Amonome qui aurait contracté une blessure, a révélé la Fegafoot.

À la veille du duel entre nos Panthères et les Black stars du Ghana, le 11 national pourrait être décimé à nouveau. En effet, le journaliste sportif Freddhy Koula Moussavou en lien étroit avec l’encadrement des Panthères a révélé via twitter que « le coach Neveu, et ses défenseurs Palun, Obissa, Nguéma, positifs à la Covid-19, le gardien Amonome, blessé, sont out ! ». Une mauvaise nouvelle pour les Panthères qui devront continuer d’être agressives malgré leurs absences remarquables.



Un lot consolation tout de même, la présence du Capitaine emblématique Pierrr-Emerick Aubameyang qui a finalement été testé négatif et qui devrait reprendre l’entraînement ce jeudi. Un retour tant espéré pour les hommes de Patrice Neveu qui pourrait suivre la rencontre depuis l’hôtel en raison de sa contamination. Il reviendra donc à l’attaquant des Gunners d’Arsenal de relayer quelque peu son sélectionneur. « Les Panthères vont retrouver leur capi Aubameyang et Lemina, testés négatifs », a souligné Freddhy Koula Moussavou.