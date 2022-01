CAN 2021: Aubameyang et Lemina renvoyés pour «indiscipline notoire»

Ecouter cet article Ecouter cet article

On en sait un peu plus sur le motif de la défection de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina pour le reste de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021. En effet, bien que le sélectionneur Patrice Neveu se soit montré évasif autour de la décision de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), une source proche du staff aurait révélé à notre confrère L’Union que les deux internationaux auraient « quitter l’hôtel sans autorisation pour aller faire la bamboula dans Yaoundé ».

Alors que le communiqué officiel de la Fédération gabonaise de football énonce que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été mis « à la disposition de leurs clubs respectifs pour y poursuivre des examens approfondis », la vérité serait toute autre. C’est en tout ce qu’assure une source proche du staff qui a confié à L’Union que la décision aurait été prise pour préserver la cohésion du groupe et extraire les semeurs de trouble.

« Hier dimanche, aux alentours de 18 heures, Willy Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont quitté l’hôtel pour une destination inconnue. A notre arrivée de l’entraînement, ils étaient tout simplement introuvables. Ce lundi, vers les cours de 5 heures, les trois éléments sont revenus à l’hôtel complètement ivres et en galante compagnie. Il y a même eu quelques échauffourées entre le service de sécurité et les joueurs. Voilà la vérité », aurait indiqué ladite source.

Une révélation choc qui jette, une fois de plus et de trop, l’opprobre sur la sélection nationale seniors de Football qui rythme autour des mouvements d’humeur et de scandale. Finie la levée de boucliers pour les primes à hauteur de 15 millions FCFA par joueur, le refus de s’installer à l’hôtel la falaise qui a valu à notre délégation une sanction pécuniaire de 20.000 dollars par la CAF, place à cette attitude peu recommandable de notre capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. Si cette information se révèle fondée, il est clair que le Manager de l’équipe, qui n’est autre que son géniteur Pierre Aubameyang, sera attendu pour mettre à nu les écarts de ses deux fils et de Mario Lemina. Nous y reviendrons !