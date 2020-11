CAN 2021: après le nul entre la RDC et l’Angola, le Gabon qualifié dès ce lundi ?

Ce samedi s’est tenu à Kinshasa, quelques jours après la rencontre opposant le Gabon et la Gambie, le match opposant dans ce même groupe D les Léopards de RD Congo et les Palancas Negras d’Angola. Une rencontre qui s’est soldée par un score vierge zéro but partout. Une issue qui fait les affaires de la sélection gabonaise, laquelle leader avec 7 points peut en cas de victoire à Banjul ce lundi 16 novembre 2020, se qualifier directement pour la Coupe d’ Afrique organisée au Cameroun et ce, à deux journées de la fin.

Dans un stade des Martyrs vide, contexte covid-19 oblige, les Léopards du Congo pourtant pleins de bonne volonté n’ont pas su et pu mettre à défaut la sélection angolaise pourtant dernière du groupe D qu’il partage avec le Gabon leader avec 7 points et la Gambie deuxième avec 4 points. Vissés à la 3ème place les coéquipiers de Cédric Bakambu viennent peut–être de mettre Pierre Eymeric Aubameyang et ses coéquipiers sur un pont d’or.

En effet, en partageant les points, les Léopards et les Palancas Negras ont fait les affaires des Panthères qui peuvent faire un grand pas vers la qualification dès demain en Gambie. En effet, en cas de nouvelle victoire sur les Scorpions, le Gabon compterait dix (10) points au total soit une avance de six (6) points sur la Gambie (4 points) son dauphin actuel, et ce à deux journées de la fin des éliminatoires.

En résumé, du fait que selon le règlement de la Fifa, seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale de la Can 2021 au Cameroun, une victoire des hommes de Patrice Neveu en Gambie demain offrirait d’emblée le ticket qualificatif pour le Cameroun à Denis Athanas Bouanga, Guelor Kanga et les autres fauves de la tanière.