Camp de boy: Il assassine son ex compagne après avoir rédigé une lettre de préméditation

24 heures après le regrettable incident survenu au quartier Camp de boy sis dans le 1er arrondissement de Libreville, on en sait un peu plus. Selon des sources judiciaires, la défunte « Carole » aurait été assassinée par son concubin « Claude » qui aurait prémédité son crime via une lettre rédigée avant de passer à l’acte.

« Je vais te tuer avant le lundi 28 mars », c’est en ces termes que Claude aurait révélé son intention de mettre fin aux jours de son ancienne bien-aimée « Carole », rapporte une source proche du dossier. La suite est connue de tous, les populations du quartier Camp de Boy vont assister à une agression d’une rare violence le mercredi 23 mars dernier. Des sources concordantes révèlent que Carole et claude se seraient installés dans ledit quartier il y a près d’un an.

Seulement, du fait de la violence conjugale dont elle était victime, cette dernière serait partie de la maison malgré le refus de son ex-concubin, pour s’installer dans une chambre non loin qu’elle payait avec son salaire de gérante de bar. Le jour du drame, Claude était assise au bar avec son garçon de 7 ans et son bébé de 5 mois lorsqu’elle aurait reçu la visite de son ex amant. Claude l’aurait importuné devant une cliente qui va raconter la scène

« Il s’est assis en face d’elle puis, il l’a traîné de force pour mettre sa tête entre ses jambes. Il l’a immobilisée, a sorti un couteau de son pantalon et l’a enfoncé avec une violence au dos de son ex. Il a ensuite tourné le couteau à deux reprises » a-t-elle déclaré. Une fois son forfait commis, Claude s’est relevé et a poursuivi son chemin comme si de rien n’était, laissant sa victime au sol dans une mare de sang. Ce sont les cris de l’unique témoin de la scène qui auraient alerté la population qui va l’interpeller.

Lors de la perquisition de son domicile par les éléments de la brigade nord de Gendarmerie du Gros Bouquet, une lettre aurait été découverte dans laquelle il aurait prévu de tuer son ex-compagne avant le lundi 28 mars 2022. Plus grave, il semble que le présumé assassin ne serait pas à son premier forfait. En effet, Il aurait ôté la vie à sa première concubine à Makokou avant de blesser grièvement la seconde. Il séjourne dans les locaux des forces de l’ordre en attendant d’être fixé sur son sort.