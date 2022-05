Cameroun: R’Eliwatchango présent à une rencontre des chefs traditionnels d’Afrique 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 24 au 29 avril 2022, le Chef traditionnel Mpongwè du clan Agungu, Dr. Louis Paul Eliwatchango a pris part à une rencontre de chefferie africaine au Cameroun. Occasion pour R’Eliwatchango d’échanger avec ses pairs sur le thème de la «Chefferies traditionnelles, promotion de la paix et mécanismes endogènes de prévention et résolution des conflits».

C’est aux côtés de plusieurs Chefs traditionnels venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Tchad, de la RDC et du Togo que le Chef traditionnel Mpongwè Dr. Louis Paul Eliwatchango a pris part à cette rencontre. Une rencontre marquée par une série d’ateliers relatifs à la valorisation de la Chefferie traditionnelle africaine et le renforcement des relations entre les chefferies d’Afrique.

Lors de ces journées thématiques, les Chefs traditionnels venus de plusieurs pays d’Afrique ont été accueillis par le Roi Manga Bell de Douala. Il faut souligner que R’Eliwatchango et ses confrères ont entretenu les conférenciers et universitaires présents, sur leurs expériences en matière de gestion de conflits et les spécificités des régions auxquelles ils appartiennent. Il faut dire que ce rendez-vous a permis d’asseoir le consensus autour des coutumes africaines.

Dans cet élan, le Chef traditionnel Mpongwè du clan Agungu, R’Eliwatchango, a présenté les méthodes de prévention des conflits selon les rites spirituels Mpongwè. Ceci consistent en des prières, des rites d’allumage de feu sacré et autres processions (Evandaganè). Il a rappelé que la Chefferie traditionnelle est une institution spirituelle qui œuvre en symbiose avec la hiérarchie spirituelle. Au terme de cette rencontre qui s’est voulue riche, le Chef traditionnel Mpongwè a sollicité le concours et l’intervention des entités invisibles dont les ancêtres et les génies. Par ailleurs, des visites dans les chefferies de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam ont constitué le point final de la rencontre des Chefs traditionnels du Cameroun.

Esther Kengue

Stagiaire