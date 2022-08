CAF: faute de licence adéquate, Mangasport menacé d’expulsion au profit de USB

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dauphin du l’ASO Stade Mandji au terme d’un marathon de deux mois, l’association sportive de Mangasport est d’emblée qualifiée pour la Coupe de la CAF. Seulement, le club de la Comilog pourrait être expulsé par l’Instance faîtière du football pour cause d’irrégularité avec la nouvelle Licence recommandée. Ce qui ferait les affaires de l’Union sportive de Bitam (USB).

Si le championnat national de football de première division format réduit pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19 nous a livré des belles rencontres et permis de revivre le sport roi comme par le passé, un imprévu pourrait gâcher la fête. En effet, des sources autorisées révèlent que la deuxième place au classement final du National foot de première division pourrait être anecdotique ainsi que la 3ème place.

Lesquelles sont occupées par As Mangasport et As Pélican. Et pour cause, toutes les deux équipes pourraient être expulsées des compétitions continentales notamment la Coupe de la CAF. Pour faire clair, il se susurre qu’un non respect des nouveaux règlements de la Confédération africaine de football (CAF) obligerait l’instance a prononcé une disqualification de Mangasport qui serait sans Licence recommandée.

Dans sa circulaire, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a d’ores et déjà mis en garde les clubs Gabonais sur la nécessité de se conformer aux exigences de la CAF. Car faut-il préciser qu’à ce jour, seul le nouveau champion national Stade Mandji détient cette licence. Respectivement deuxième et troisième, Mangasport et As Pélican, devraient être coiffés au poteau par l’Union sportive de Bitam qui aurait respecté cette exigence. Si l’affaire suit son cours, ce serait une improbable qualification que ferait Manga à USB.