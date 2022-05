Cacophonie au CLR: Alexandre Tapoyo entre démission et radiation 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le divorce entre le président fondateur du Centre des libéraux réformateurs (CLR) est vraisemblablement acté. La preuve avec la démission ce mardi 03 mai 2022 du désormais ancien délégué général adjoint de cette formation politique Alexandre Désiré Tapoyo pour ne pas, dit-il, nuire aux relations humaines sous-tendues par les valeurs de respect et d’estime qui ont toujours guidé sa démarche politique.

Cette décision fait suite à la décision prise par le président fondateur de ce parti membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence de supprimer Délégation générale au sein dudit parti. Ainsi, l’adjoint de Nicole Assélé, après leur exclusion, a décidé de quitter cette formation politique, soulignant dans sa correspondance n’avoir aucune rancune vis-à-vis de Jean Boniface Assele.

« J’ai adhéré librement au CLR en 2002, et j’y suis resté jusqu’à mon exclusion sans aucune explication à ce jour, prononcée par vos soins en début août 2016. Mon retour au CLR, en qualité de délégué général adjoint 1 chargé de l’implantation et des stratégies électorales, ne s’est réalisé en novembre 2019 qu’à la demande insistante du Dr. Nicole Assele, ma sœur. Puis mon exclusion prononcée par vous-même, une fois de plus, sans autre forme de procès en octobre 2020, au motif de ma supposée indiscipline », a-t-il indiqué.

Regrettant l’animosité dont il ferait désormais l’objet de la part de son mentor, l’ancien conseiller municipal a annoncé son intention de quitter définitivement cette formation politique. « Je décide de quitter définitivement le Centre des libérateurs réformateurs votre formation politique, certes avec beaucoup de regrets, mais sans rancune aucune », a-t-il déclaré dans son courrier.