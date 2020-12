CAASG: lancement réussi pour la série de concerts en soutien aux artistes

C’est dans un espace de loisirs de la place que le Collectif des acteurs des arts et du spectacle au Gabon (Caasg) a organisé le dimanche 27 décembre 2020 un concert de soutien aux artistes impactés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Près d’une vingtaine d’artistes ont honoré à l’appel solidaire et un public venu manifester son intérêt pour la noble cause que les artistes défendent : un statut social. Le rendez-vous est pris pour le 8 janvier 2020 pour la suite des concerts.

Kifra-L, Michaël Anicet, Nga’Kumb, No, Espérance Ngaba, Leints de gloire, Zoma, Claude Etoughe, Le Kiz, Ida Moulacka, Stephanie Yakobe Delabanio, La roche, Ghetto Provenance et Laurianne Ekondo, autant d’artistes engagés pour un « nouvel état d’art ». Ces stars gabonaises ont illuminé le podium par leurs chansons reprises en chœur par le public dans lequel on comptait Mireille Dirat, Directeur général adjoint de Gabon Télévisions, venue à sa manière soutenir les artistes.

L’assistance a été réduite, compte tenu des restrictions gouvernementales en lien avec la Covid-19. Toutefois, les quelques mélomanes présents ont pu échanger avec leurs artistes et déguster quelques chefs-d’œuvre. Non sans en profiter pour garder des souvenirs photo et vidéos avec ces derniers. Preuve que les artistes gabonais ont un impact social considérable dans notre société.

Au terme des hostilités qui ont vraisemblablement été une réussite, les organisateurs ont rappelé l’intérêt de cette initiative. « À cause de la crise sanitaire le Caasg a décidé d’organiser une série de concerts pour redonner le sourire aux artistes gabonais et réclamer le statut de l’artiste. On est unis pour sortir de l’informel et devenir un agent économique à part entière », a déclaré Aimée Délia Biloumi Ndjaly.Pour sa part, l’artiste aux multiples talents Laurianne Ekondo, a annoncé un concert d’envergure avec une autre tranche d’artistes.

« C’est un nouvel état d’art qui fédère les artistes, stylistes, slameurs, danseurs, de différentes générations qui ont été oubliés pendant la crise par le gouvernement. La prochaine étape c’est le 8 janvier avec une autre palette d’artistes les uns encore plus talentueux que les autres. Soutenez les artistes en achetant un billet », a-t-elle conclu. Il s’agit de la première sortie du Caasg après leur lancement officiel dudit mouvement le 30 octobre dernier.