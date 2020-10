BweliTribe 2020: une cagnotte lancée pour offrir aux artistes des trophées physiques

Lancés pour célébrer et récompenser le top de la musique gabonaise et panafricaine, les BweliTribe Awards, cérémonie de récompense de la musique gabonaise et panafricaine, lancent jusqu’au 30 novembre prochain, une cagnotte en ligne afin d’offrir aux artistes les trophées qu’ils méritent.

Lancés en 2016, les BweliTribe Awards ont déjà récompensé plusieurs artistes qui font la fierté de la scène gabonaise sur leur site web BweliTribe.com. Cette année, ses organisateurs veulent mettre les petits plats dans les grands en décernant aux méritants des trophées physiques.

Afin de mener à terme ce projet qui devrait faire la part belle aux savoirs d’artisans gabonais, le comité d’organisation lance cette cagnotte ouverte à tous les heureux donateurs. La date de clôture de la tirelire est fixée au 30 novembre 2020.

« La remise de trophées serait un symbole fort pour la musique gabonaise qui a prouvé qu’elle méritait une reconnaissance tant nationale qu’internationale (…) Si vous pensez que nos artistes méritent cette année de soulever ces trophées, et pourquoi pas une cérémonie pour les « mettre en haut », n’hésitez pas à faire votre part », ont-ils exhorté.

Pour toutes les personnes souhaitant faire un geste, un seul numéro Airtel Money: +241 74696395, un compte Paypal: https://www.paypal.com/pools/c/8taRRblsRh .