Business Consulting Gabon: 10 ans dans la facilitation des investissements de sa clientèle

Créé en mars 2011 par Marie-Josée Ongo Mendou, juriste fiscaliste agréée Cemac, le cabinet de conseil juridique, fiscal et comptable Business Consulting Gabon BCG s’est révélé être un outil crédible dans la facilitation des investissements des entreprises. A l’occcassion de ses 10 ans, cette entité fondée et dirigée par une femme de fer aura su se faire sa place dans un secteur fermé en developpant un modèle de management qui repose sur l’employabilité des talents nationaux.

Dans un contexte local dominé par des cabinets de conseils juridique et fiscal détenus par les ressortissants occidentaux priorisés pour leur savoir-faire à l’échelle internationale, il existe néanmoins des compatriotes ambitieux qui ont su tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Marie-Josée Ongo Mendou, deuxième Gabonaise à avoir été agréée Conseil fiscal par la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) sur les traces de Madeleine Berre, sa devancière. L’associée-gérante de BCG aura mis énergie et rigueur afin que cette entité soit pérenne une décennie après.

Avec plus de 12 employés dont un représentant dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, Business Consulting Gabon s’est érigée en outil indispensable dans l’accompagnement technique de sa clientèle. Elle détient d’ailleurs un portefeuille client diversifié notamment dans les secteurs de la production minière, l’agro-alimentaire, les mines et pétrole, l’aéroportuaire, assurances et l’informatique. Loin d’être un cabinet exclusivement dédié aux entreprises à fort capitaux, BCG accompagne également les start-up locales dans la constitution de sociétés, la rédaction et analyse de contrats, la fiscalité de personnes et la tenue de la comptabilité.

Les employés de Business Consulting Gabon BCG

En dépit de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a fortement impacté leur activité, BCG a su développer une flexibilité managériale pour poursuivre son excellence. « Malgré toutes les turbulences auxquelles nous avons fait face, nous avons su tenir ferme. D’ailleurs, nous avons élargi notre gamme d’offres de services pour l’intérêt de notre clientèle satisfaite », a indiqué Marie-Josée Ongo. Autant dire que le cabinet CBG est sur de bons rails. Un gage de crédibilité qui ne laissera pas indifférente sa clientèle sans cesse grandissante. Toute chose qui mérite une célébration à la hauteur des réalisations, mais contexte sanitaire oblige, les 10 ans obéiront à une cérémonie sobre.



Désireux d’établir davantage une proximité avec sa clientèle tout en optimisant les délais de traitement, BCG ambitionne d’ouvrir une base à Owendo. Pour l’heure, Marie-Josée Ongo Mendou s’est dite disposée à faire du savoir-faire local un modèle dans le domaine des affaires dans notre pays. «Nous continuons de promouvoir les ressources humaines gabonaises. En interne, nous avons opté pour des équipes bilingues adaptées à notre secteur qui est très ouvert », a-t-elle déclaré. Non sans appeler la gente féminine à faire montre de professionnalisme à toute épreuve. « Etre leader en tant que femme dans ce secteur n’est pas aisé. Mais pour exister dans le temps, il faut être crédible. Cela passe par la moralité. C’est difficile mais possible », a conclu Marie-Josée Ongo, conseil fiscal.