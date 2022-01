Burkina-Faso: le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba nouvel homme fort

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué lu sur les antennes de la Radio télévision du Burkina(RTB) le lundi 24 janvier 2022 par le capitaine Kader Sidsoré Ouédraogo, qu’un groupe de militaires a annoncé avoir pris le pouvoir au nom du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Ainsi, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba qui préside ledit mouvement a été présenté comme le nouvel homme fort du pays.

Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a officialisé sa prise de pouvoir le lundi 24 janvier 2022 à la télévision nationale. Une action justifiée par la dégradation de la situation sécuritaire et l’incapacité du gouvernement à unifier les 21 millions de Burkinabè. Un couvre-feu est en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin. Ainsi, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba est le nouveau président du Burkina Faso après la démission de Roch Kaboré.

Agé de 41 ans, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est un officier supérieur d’infanterie des Forces armées burkinabè. Diplômé de l’École militaire de Paris, il est également titulaire d’un Master en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris et d’une certification d’expert de la défense en management, commandement et stratégie.

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est devenu, le 3 décembre 2021, commandant de la troisième région militaire du pays, qui est notamment responsable du dispositif antiterroriste au Burkina et de la sécurité de Ouagadougou, la capitale. Le Burkina Faso vit ainsi son huitième coup d’État depuis son indépendance en 1960.