Bugada: deux pick-up et des consommables en lieu et place des droits d’auteurs

Pourquoi privilégier l’octroi du matériel roulant alors que la problématique des droits d’auteur au Gabon demeure? C’est la question qui taraude les esprits au regard des derniers événements. En effet, le jeudi 19 mai 2022, le ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama a procédé à une dotation de pick-up et de consommables au bureau gabonais des droits d’auteur et des droits voisins (Bugada).

L’opinion continue de se questionner sur la thématique sur les droits d’auteur au Gabon alors que l’organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins existe depuis le décret n°0024/PR du 16 janvier 2013 conserve le statu quo, rendant le quotidien des artistes gabonais difficile. Ce qui a encore mis le feu aux poudres est la dotation de Pick-up et de consommables par le ministre de la Culture et des Arts Patrick Mouguiama Daouda le 19 mai dernier.

Si l’action n’est pas condamnée, elle suscite néanmoins plein de questions. Pourquoi privilégier du matériel roulant au détriment de la résolution du sempiternel problème des droits d’ auteur ? Était-ce une priorité ? Alors que de nombreux acteurs culturels tirent toujours le diable par la queue. Il faut dire que bon nombre d’entre eux continuent de produire des œuvres artistiques sans espoir de vivre de leur art.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le ministre de tutelle rencontre toutes les peines du monde à faire l’unanimité avec des décisions impopulaires et ce, malgré la présence de Max Samuel Oboumadjogo plus connu sous le pseudo de « Massassi » qui a une large vision du sujet pour avoir été un acteur culturel. Pour l’heure, ses anciens compagnons d’armes sont toujours en attente de décisions fortes pour l’évolution de ce secteur.

Esther Kengue