Le premier forum de la société civile gabonaise qui s’est achevée le 12 décembre dernier au terme de trois jours de réflexion, a été l’occasion pour son initiateur le pasteur Bruno Georges Ngoussi de plaider pour le raffermissement de l’idée de Nation. A cet effet, il a invité l’ensemble des participants à consacrer leur action pour la réconciliation nationale.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2016 est donc allé au terme de son idée, de sa vision , de son projet pour le Gabon. Un projet dont la matérialisation passe par le premier forum de la société civile. Une initiative qui est « plus que jamais nécessaire car il est l’occasion pour chacun d’entre nous de prendre ensemble et unis toute la mesure du chaos qui règne ici au Gabon », a-t-on pu lire.

Tout en évoquant ce forum et la nécessité de celui-ci, le pasteur Bruno Georges Ngoussi a mentionné le contexte qui aurait favorisé un climat apaisé et épanouissant pour les Gabonais. « La candidature unique du Président Jean Ping permettait d’accéder à cette alternance salvatrice qui aujourd’hui nous est encore refusée par ceux qui détiennent le pouvoir depuis plus de 50 ans » a-t-il souligné.

Pour l’instigateur de cette rencontre citoyenne, l’heure est grave, « les violations des Droits humains sont constatées chaque jour. Des prisonniers politiques à l’instar de Bertrand Zibi, Pascal OYOUGOU, Balack OBAMA, restent en prison sans jugement. Nos libertés fondamentales sont oubliées » a-t-il précisé.

Une situation qui impose la tenue des réunions et donc des forums comme celui de la société civile aux fins que les Gabonais fortement divisés par la crise post électorale de 2016 s’asseyent autour d’une table et se parlent. Pour Bruno Ngoussi, « Il est nécessaire que les Gabonais se parlent pour réaffirmer aux gouvernants et aux amis du Gabon, leur volonté d’alternance » a-t-on pu lire.

Reste à savoir si les Gabonais répondront présent à cet appel solennel de l’homme de Dieu.