Angola: Ossouka Raponda présente à l’investiture de João Manuel Gonçalves Lourenço

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 15 septembre 2022, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part à la cérémonie d’investiture du président de la République d’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Une présence qui démontre indubitablement les bonnes relations bilatérales qu’entretiennent le Gabon et ce pays frère.

En effet, représentant le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, le chef du gouvernement a pris part à la cérémonie d’investiture du Président et du Vice-président angolais au mémorial Dr. António Agostinho Neto. A la veille de cette cérémonie, Rose Christiane Ossouka Raponda a été reçue en audience par le président angolais, à qui elle a délivré un message de la part de son homologue gabonais.

Tous deux membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), le Gabon et l’Angola entretiennent des relations fraternelles de longue date et de grande proximité en matière diplomatique, économique et dans de nombreux autres domaines.

João Lourenço, le président sortant et chef du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), à été reconduit pour cinq ans aux commandes du deuxième producteur de pétrole d’Afrique à l’issue des élections générales qui se sont tenues le 24 août.